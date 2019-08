Evacuan sede de famoso diario en EE. UU. por temor a tiroteo; resultó ser una falsa alarma

La sede central del diario estadounidense USA Today, ubicada en las afueras de Washington D. C., fue evacuada este miércoles luego de que se informara sobre la supuesta presencia de un hombre armado en el edificio.

Cientos de empleados fueron evacuados de inmediato del lugar, en medio de una fuerte presencia policial.

Temprano, la policía del condado de Fairfax, en el estado de Virginia, había informado que estaba respondiendo a reportes de un hombre armado en el Edificio Gannett.

Gannett Co. es la empresa propietaria del diario.

USA Today dijo que había evacuado el edificio luego de que las alarmas sonaron cuando patrulleros de la policía, camiones de bomberos y ambulancias convergieron en el lugar.

Agregó que un helicóptero sobrevolaba la zona.

En su cuenta en Twitter, Nathan Bomey, reportero de USA Today, publicó una foto en la que se veía a los empleados del diario reunidos afuera del edificio, ubicado en McLean, Virginia.

"Hemos evacuado la sede de USA Today en McLean, Virginia, después de los reportes de alguien que podría tener un arma en el edificio", escribió el periodista.

