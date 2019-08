Capturan a exdirector y ex subdirector de Informática del TSE

El exdirector de Informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Adolfo Castillo González; y el ex subdirector de esa oficina, Beny Obdulio Román Chanquín, fueron capturados este miércoles.

El Ministerio Público (MP) señaló que esta mañana se coordinó con la Policía Nacional Civil la detención de ambos exfuncionarios.

Esto se dio en el marco de diligencias de allanamiento que estuvieron a cargo de la Fiscalía contra Delitos Electorales.

#Urgente@MPguatemala confirma la captura del ex director de informática del @TSEGuatemala Gustavo Castillo. También fue detenido el ex subdirector de ese departamento Beny Román.#EleccionesGT2019#Elecciones2019EU — Lester Ramirez EU (@LesterRamirezEU) August 7, 2019

Castillo y Román son señalados de los delitos de destrucción de registros informáticos e incumplimiento de deberes.

Las detenciones se dieron en sus residencias, ubicadas en Villa Canales y Santa Catarina Pinula.







Las fuerzas de seguridad los trasladaron hacia la Torre de Tribunales, en donde serán puestos a disposición del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal.

Al ser ingresado a la Torre de Tribunales, Román se abstuvo de brindar declaraciones.

Mientras tanto, Castillo señaló que él delegó al personal de la dirección de Informática, previo a la segunda vuelta, ampliar las casillas porque había elecciones con más de 20 candidaturas.

“Yo ordené, como usted sabe, uno delega. Le dije que le agregara diez casillas más y él (el trabajador) respondió que sí lo hizo”, explicó el exdirector.

"La captura está mal porque el delito no existe, eso no podría ser porque no hubo destrucción de los registros informáticos", agregó.

Según se ha informado, el software tuvo errores a partir de la casilla 21, pues en esta se duplicaban los datos que aparecían en la número 11. Mientras que en la 22, se copiaban los de la 12 y así sucesivamente.

Aparentemente esto se dio porque estaba preparado únicamente para manera datos de 20 candidaturas.

Destituidos

Gustavo Castillo y Beny Román fueron removidos de sus cargos en la dirección de Informática del TSE, tras registrarse fallos en el sistema de transmisión de resultados electorales en la primera vuelta de votaciones.

#GUATEVOTA2019

Gustavo Castillo, jefe de esa área, explica en qué consistió el error que duplicó algunos de los votos. Vía: @OSolis_PN pic.twitter.com/qR5Fuo7zO9 — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) June 22, 2019

El pleno de magistrados confirmó el pasado 11 de julio esa decisión, durante una reunión semanal de autoridades del órgano electoral y fiscales de partidos políticos.

Ese mismo día fueron nombrados sus sustitutos. Benjamín Rosales, en la dirección; y Sergio Romero, en la subdirección.

Investigación del MP

En seguimiento a las posibles irregularidades que habrían surgido en la primera vuelta de elecciones, el Ministerio Público (MP) inició de oficio en junio pasado una investigación para descartar anomalías.

Como parte de esa realizó allanamientos en la sede de la Dirección de Informática y tomó una copia del software utilizado para la transmisión de datos, la cual fue analizada posteriormente por expertos.

El jefe de la fiscalía de Delitos Electorales, Rafael Curruchich, explicó que se procedió a realizar las pesquisas por haber surgido lo que calificó como un “clima de zozobra”, generado ante las inconformidades e inconsistencias tras los comicios.

Y aseguró que el propósito de las diligencias era acceder a la base de datos del TSE y determinar específicamente qué fue lo que aconteció, si hubo algún error humano o propio del sistema y si corresponde iniciar una investigación penal.