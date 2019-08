Candidata Sandra Torres reacciona por encuesta presentada

La candidata presidencial del partido UNE, Sandra Torres, se pronunció con relación a una de las encuestas publicadas este miércoles acerca de la intención de voto para la segunda vuelta electoral.

La aspirante realizó una gira este miércoles en el departamento de Jutiapa, en donde periodistas la consultaron sobre los resultados del estudio hecho público por la Fundación Libertad y Desarrollo.

Este muestra que el candidato del partido Vamos, Alejandro Giammattei, encabeza la intención de voto, con un 59.9%; mientras que Torres estaría en segundo lugar, con 45.1%.

A criterio de la presidenciable, las encuestas responden a la estructura de una muestra.

En ese sentido aseguró tener conocimiento de que la entidad que publicó los resultados donde aparece en segundo puesto entregó a la empresa encuestadora toda la información sobre dónde y a quiénes debía entrevistar para favorecer a su contrincante.

“Entendemos que hay dinero de por medio. A mí no me pueden comprar porque no tengo precio”, destacó.