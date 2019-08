VIDEO. Futbolista arremete contra el gobierno de Estados Unidos después de anotar

El jugador estadounidense Alejandro Bedoya ha dado de que hablar en las últimas horas.

Y es que el actual jugador del Philadelphia Union arremetió con todo, contra el actual gobierno de Estados Unidos.

Dichas declaraciones surgen después de los tiroteos que se dieron el Ohio y en El Paso, Texas.

Bedoya no se guardó nada y al momento de celebrar lanzó un contundente mensaje.

Se puede escuchar claramente cuando el jugador emite unas palabras al acercarse al micrófono.

Las declaraciones no han pasado desapercibidas y han sido aplaudidas por muchos internautas.

No todos han estado de acuerdo, pero gran parte de la gente apoya las declaraciones de Bedoya.

Como era de esperarse la gente hizo presencia y aplaudió la valentía del internacional con Estados Unidos.

La acción fue aplaudida, pero también surgieron las comparaciones con Colin Kaepernick.

El ex jugador de los 49ers se negó a cantar el himno de Estados Unidos en manera de protesta.

Dicha protesta del jugador, surgieron por las diferencias con Donald Trump, con respecto al racismo.

Junto con Kaerpernick se unieron muchos jugadores más, creando así una gran campaña en contra del racismo.

This is the Baltimore I know and love! Strong. Loving. Courageous. Resilient. Passionate. Powerful! @yourrightscamp pic.twitter.com/ClZqgQByXL

— Colin Kaepernick (@Kaepernick7) July 28, 2019