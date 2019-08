Murió el alcalde somalí que resultó herido en un atentado

El alcalde de Mogadiscio, Abdirahman Omar Osman, quien resultó herido el pasado 24 de julio en un atentado contra el ayuntamiento de la capital de Somalia, murió el jueves debido a la gravedad de sus lesiones.

Abdinur Mohamed Ahmed, portavoz del presidente, confirmó la noticia en declaraciones a la prensa.

"Presentamos nuestras condolencias a la familia y a los allegados del alcalde de Mogadiscio, y condenamos junto a todos los somalíes esta dolorosa muerte" declaró el vocero.

In @engyarisow, #Somalia and #Mogadishu have lost an honest leader and a great person passionate about state-building. I have personally lost a firend and a mentor. May Allah SWT comfort his family, friends and the entire nation. May Jannatul Firdaws be his final destination.

