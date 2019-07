Norma Torres acusa a Jimmy Morales de ceder a presiones de Trump a cambio de refugio

Norma Torres, la congresista demócrata de origen guatemalteco acusó al presidente Jimmy Morales de haber cedido a las presiones de Donald Trump para que firmara el acuerdo migratorio ya que estaría buscando refugio para eludir las investigaciones en su contra.

"A lo mejor el presidente Morales está buscando que alguien lo refugie porque en su familia están asustados y todavía hay investigaciones pendientes", dijo la congresista Torres al referirse a las investigaciones en su contra y en contra de su familia al ser entrevistada en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas.

Las declaraciones de la congresista se dieron en el marco de la vista a Guatemala del Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, durante la cual se estarían afinando los detalles del acuerdo migratorio firmado con Guatemala.

Torres criticó además que el gobierno no haya sido capaz de "pelear por el pueblo guatemalteco", y haya firmado un acuerdo que no va a poder cumplir por la falta de infraestructura y garantía de justicia.

El silencio de los candidatos

La congresista estadounidense también instó a los candidatos a la presidencia que pasaron a la segunda vuelta, Alejandro Giammattei y Sandra Torres a que conozcan de primera mano la penurias de los migrantes detenidos en la frontera Sur de Estados Unidos.

"Está bien que hayan venido a Estados Unidos a visitar a los guatemaltecos y recoger dinero para su campaña, pero también necesitan ver a los de la frontera del sur, los que han sido detenidos", dijo la congresista.

Aprovechar a McAleenan

"Hay que aprovechar la visita del señor McAleenan. Guatemala en todos los casos no puede firmar ningún documento que no cumpla con la constitución y no puede asumir obligaciones que no puede cumplir, lo cual haría que se cause una violación de los derechos de las personas", dijo el abogado Stuardo Ralón, quien también fue entrevistado por Emisoras Unidas.

"Fue información de tuits, de redes sociales, de medios de comunicación de Estados Unidos y de Guatemala pero no se había firmado nada aún", dijo el constitucionalista al indicar que se debe aclarar lo que Guatemala firmó con Estados Unidos.