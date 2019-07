Tiroteo en reconocido supermercado deja dos muertos en Misisipi

Al menos dos personas murieron y un agente de policía resultó herido en un tiroteo ocurrido la mañana del martes en un supermercado de la cadena Walmart, en Misisipi, Estados Unidos.

El sheriff del condado de DeSoto, Bill Rasco, dijo al periódico Commercial Appeal que el sospechoso fue herido de bala durante la balacera, ocurrida en la ciudad de Southhaven.

Rasco añadió que, según las primeras informaciones, se sabe que los dos fallecidos son empleados de Walmart. Sus nombres no han sido revelados.

Sobre el sospechoso, reveló que este trabajó en el supermercado hasta el lunes.

Tanto el agresor como el agente herido en el tiroteo fueron trasladados a hospitales locales.

Walmart shooting leaves 2 dead in Mississippi – CNN #SmartNews

Oh. My. God. When will SOMETHING be done? Freakin #EnoughIsEnough

😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡 https://t.co/aP52SE8nm1

— Valerie L Sth (@valeriesmith344) July 30, 2019