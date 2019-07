Trump critica audiencia de Robert Mueller y la califica de “vergüenza”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el testimonio del fiscal especial Robert Mueller ante el Congreso fue una "vergüenza" para los demócratas.

Como habitualmente lo hace, el mandatario recurrió a la red social Twitter para pronunciarse al respecto, agradeciendo irónicamente a sus rivales de partido por la jornada de hoy.

"Me gustaría agradecerle a los demócratas por la celebración de la audiencia de esta mañana", escribió Trump en Twitter.

I would like to thank the Democrats for holding this morning’s hearing. Now, after 3 hours, Robert Mueller has to subject himself to #ShiftySchiff – an Embarrassment to our Country!

