VIDEO. Canal argentino califica de “papelón internacional” fallida venta de aviones a Guatemala

Durante un programa en canal argentino C5N (Canal 5 Noticias), los periodistas Juan Amorín y Antonio F. Llorente analizaron la fallida venta de dos aviones Pampa III, de producción nacional, a Guatemala, ocurrida la semana pasada.

La compra de los aviones por parte de Guatemala se suspendió luego de que la Contraloría General de Cuentas (CGC) dictaminara que esta no procedía, y recomendara al Ejército someterse a la Ley de Contrataciones del Estado y a la Ley Orgánica del Presupuesto General de la Nación.

C5N tituló de "papelón (ridículo) internacional" toda la situación y repasó paso por paso lo ocurrido.

"Un papelón internacional: Macri festejó antes de tiempo la histórica venta de aviones a Guatemala que no fue", se leía en un tuit publicado este martes en la cuenta de C5N, donde adjuntaba el clip de la emisión.

📡 Un papelón internacional: Macri festejó antes de tiempo la histórica venta de aviones a Guatemala que no fue. Informa @juan_amorin en Minuto Uno con @fllorenteantoni

En la transmisión, Amorín y Llorente mostraban imágenes del viaje que el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, realizó a Argentina para ver los aviones y reunirse con su homólogo argentino, Mauricio Macri.

Asimismo, recuerdan que Macri "festejó" antes de tiempo la venta de las aeronaves.

"El Gobierno, hace tan solo dos semanas, había dicho que iba a venderle a Guatemala dos aviones Pampa III, de producción nacional (…) Se los mostraron; se los vendieron; supuestamente estaba todo listo", recuerda Amorín.

El periodista enfatiza, además, que en un tuit publicado el pasado 3 de julio, Macri aseguró que se había "cerrado" la venta de las aeronaves.

"No había nada firmado, pero además cometieron errores groseros desde lo legal. Lo de Óscar Aguad es ya, directamente, impresionante", apunta Amorín.

En su análisis, los periodistas también defienden la labor de los medios locales, culpados de haber difundido prematuramente la noticia de la venta de los aviones, señalando que estos simplemente "reflejaron lo que les decía el gobierno".

"Los medios no tienen por qué no creerle al gobierno si el gobierno dice que vendió dos aviones. No se había concretado la venta".