Para el Cacif serían más graves los aranceles que un acuerdo de "tercer país seguro"

El presidente del Comité Coordinador de Entidades Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Juan Carlos Tefel dijo en el programa A Primera Hora que “los riesgos económicos son mucho más grandes que el acuerdo para recibir migrantes en el país”, al referirse a las posibles repercusiones económicas de las medidas anunciadas por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Según Tefel, “sería un desastre para Guatemala” si se concretan estas medidas anunciadas por Trump, mediante su cuenta de Twitter.

Analistas: La CC no ordenó detener negociaciones Uno de los excancilleres que presentó el amparo que evitaría un acuerdo como tercer país seguro aseguró que ha habido una mala conceptuación “obvia y característica” de este Gobierno sobre lo dicho por la máxima corte.

“El gobierno de Guatemala tiene que hacer todo lo posible para que esto no se dé. Guatemala no es un país que pone precios, no tenemos mayor poder de negociación. Esto es una catástrofe para el país”, dijo Tefel.

Trump amenazó a Guatemala el martes por la mañana con gravar el envío de remesas y la imposición de aranceles a otros productos nacionales por haber roto el acuerdo de “tercer país seguro”.

Trump acusa a Guatemala de “romper” acuerdo y amenaza con nuevas “tarifas” a remesas Por medio de una serie de tuits, el presidente estadounidense reprochó a Guatemala por, según él, haber desistido de firmar un supuesto acuerdo migratorio.

La declaración de Trump contradice las declaraciones del presidente Jimmy Morales, de la semana anterior en las que negó que su gobierno negociara con el gobierno de EE.UU. un acuerdo de "tercer país seguro".

Estrategia preelectoral de Trump

Para el expresidente del Banco de Guatemala, Lizardo Sosa, las declaraciones de Trump podrían tratarse de una estrategia electoral previo a las elecciones presidenciales del año 2020.

“Surge en el marco de una estrategia electoral en el que un presidente quiere hacer quedar a los migrantes como una plaga”, asegura Sosa.

Una amenaza de este tipo no es tan fácil de aplicar, asegura Sosa:

“A los bancos se les limitaría enviar el flujo de capital. Es atentar contra la libertad de las personas que ganan su dinero de manera legal, que se les vede un derecho del manejo de sus propios capitales”, señaló Sosa.

Morales: Repercusiones de EE. UU. hacia Guatemala se derivan de acciones de la CC El presidente Jimmy Morales señaló al máximo tribunal de dictaminar en reiteradas ocasiones en contra del contenido y espíritu de la Constitución Política, por lo cual espera que los magistrados “con madurez” den la cara a cada familia que obtiene un beneficio a través de las remesas y podrían verse afectadas.

El mandatario Jimmy Morales aseguró que las repercusiones del Gobierno de Estados Unidoshacia Guatemala se derivan de una serie de acciones “contraproducentes” de la Corte de Constitucionalidad (CC).

A su criterio, el máximo tribunal ha dictaminado en reiteradas ocasiones en contra del contenido y espíritu de la Constitución Política de la República.