Rechazan petición de Otto Pérez para salir de prisión ante riesgo de “muerte súbita”

De nuevo el expresidente Otto Pérez Molina buscaba que un juzgado le autorizara una medida sustitutiva para poder salir de prisión; sin embargo, su petición fue rechazada.

Su argumento es que presenta padecimientos cardiacos que generan riesgo para su vida.

El requerimiento fue escuchado por el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, quien está a cargo del caso Cooptación del Estado, donde está señalado el exmandatario.

El togado negó el arresto domiciliario y confirmó la prisión preventiva contra el procesado. Además, ordenó que no continuara internado en el Centro Médico Militar y fuera trasladado a la cárcel Mariscal Zavala.

Cuatro médicos expusieron sobre la salud del procesado durante la audiencia de revisión de medida.

Los abogados defensores señalaron la importancia de que se le otorgara arresto domiciliario a su cliente por los problemas de salud que presenta.

Mientras tanto, Pérez aseguró que el padecimiento cardiaco que presenta le puede provocar una muerte súbita y presentó informes médicos, que según él, respaldan esa situación.

El juez Gálvez declaró no ha lugar a la petición de libertad condicional hecha por el exgobernante, por lo cual continuará en prisión.

El exmandatario manifestó que se debe discutir ese riesgo y no enfocarse únicamente en que ya se le hizo un cambio del dispositivo que tiene incrustado en el corazón o si está tomando las medicinas que corresponden.

“Con ese mismo trabajo de prevención no quiere decir, y ellos lo pusieron aquí también en un reporte del Inacif, que eso no asegura que no vaya a desencadenar una fibrilación que pueda generar una muerte súbita”, expuso Pérez ante el juez Gálvez.