FOTOS. Cientos salen a las calles para exigir la renuncia de Rosselló en Puerto Rico

Jornada de protestas en Puerto Rico.

Cientos de personas han salido a las calles para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, envuelto en un escándalo por una serie de mensajes filtrados.

Sindicatos y miembros de la sociedad civil convocaron el lunes a una nueva movilización, acompañada de un paro general.

Centros comerciales y universidades locales cancelaron actividades debido a la masiva marcha que inició desde el estadio Hiram Bithorn y Avenida Las Américas hacia el centro de la capital, San Juán.

Estaba planificado que las protestas se extendieran hasta las 16:00 (hora local) del lunes, según CNN.

Con las protestas, se han solidarizado artistas como Ricky Martin, Bad Bunny, Residente, Tommy Torres, Gilberto Santa Rosa, Daddy Yankee, Wisin, Olga Tañón y Luis Fonsi, entre otros.

Puerto Rico ha sido escenario de manifestaciones y disturbios desde la semana pasada.

Esto, después de que se filtrara un chat donde Rosselló y otros hombres de su entorno intercambiaban mensajes homofóbicos y misóginos.

Dichos mensajes filtrados mostraban que Rosselló criticaba figuras políticas y bromeaban sobre las consecuencias del huracán María.

En un video difundido el domingo, Rosselló aseguró que seguirá en el cargo, pero que no buscará la reelección.

"Los he escuchado y los escucho hoy", dijo Rosselló en la grabación publicada en Facebook.

"He cometido errores y me he disculpado (…) A pesar de todo, reconozco que disculparme no es suficiente. Ante este escenario, les anuncio que no iré a la reelección".