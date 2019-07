Congresista demócrata llama “fascista” a Donald Trump

La legisladora Ilhan Omar, una de las dos mujeres musulmanas en el Congreso de Estados Unidos, tildó este jueves de "fascista" al presidente Donald Trump.

Esto, en medio del escándalo desatado por el mandatario el fin de semana, cuando en una serie de tuits llamaba a las legisladoras extranjeras a "volver al país del que vinieron".

"Hemos dicho que este presidente es racista; hemos condenado sus comentarios racistas", dijo Omar a periodistas Omar.

Las palabras de Omar llegan, además, dos días después de que, en un acto en Greenville, Carolina del Norte, simpatizantes de Trump clamaran "¡Devuélvanla!", en respuesta a la diatriba del mandatario contra Omar y otras tres congresistas pertenecientes a minorías.

You may shoot me with your words,

You may cut me with your eyes,

You may kill me with your hatefulness,

But still, like air, I’ll rise.

-Maya Angelou https://t.co/46jcXSXF0B

— Ilhan Omar (@IlhanMN) July 18, 2019