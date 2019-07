Trump niega que sus declaraciones sobre congresistas fueran racistas

El presidente Donald Trump negó este martes que sus polémicas declaraciones contra un grupo de congresistas demócratas, pertenecientes a minorías, fueran racistas.

El fin de semana, el mandatario estadounidense desató una ola de críticas al tuitear que estas legisladoras deberían "volver al país del que vinieron".

Además, intensificó sus ataques el lunes, señalando que si estas congresistas "no están felices en Estados Unidos, pueden irse".

No obstante, este martes negó que sus comentarios tuvieran algún tipo de trasfondo racial.

"Estos tuits no eran racistas. No tengo ni un hueso racista en mi cuerpo", escribió Trump en Twitter.

Those Tweets were NOT Racist. I don’t have a Racist bone in my body! The so-called vote to be taken is a Democrat con game. Republicans should not show “weakness” and fall into their trap. This should be a vote on the filthy language, statements and lies told by the Democrat…..

Este martes, los demócratas, que controlan la Cámara de Representantes, someterán a votación una moción para condenar las declaraciones del presidente.

Mientras, el liderazgo republicano se mantiene silente.

En sus tuits, Trump no nombró específicamente a ninguna legisladora, pero su mención a las "Representantes Demócratas 'Progresistas'" fue interpretada como una referencia a un grupo de mujeres liberales relativamente jóvenes, que integran por primera vez la Cámara de Representantes.

Entre las supuestamente aludidas se encuentran Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York; Ilhan Omar, de Minesota; Ayanna Pressley; de Massachusetts, y Rashida Tlaib, de Michigan.

Estas cuatro legisladoras, que llegaron a la Cámara a principios de 2019, son apodadas "El escuadrón" por algunos medios, y destacan por su intensa actividad en las redes sociales y por sus posiciones de izquierda.

Preguntado el lunes si le preocupaba que muchas personas calificaran de racistas sus comentarios, Trump respondió:

En una rueda de prensa, las cuatro congresistas destacaron que el debate político debe centrarse en temas como la cobertura de salud o la inmigración, particularmente en el sensible tema de los solicitantes de asilo en la frontera con México.

"Mentes y líderes débiles discuten sobre lealtad a nuestro país para evitar preguntas y debates sobre sus políticas", dijo Ocasio-Cortez.

Trump "no sabe cómo defender sus políticas, entonces lo que hace es atacarnos a nivel personal, de eso se trata todo esto", explicó.

You’re right, Mr. President – you don’t have a racist bone in your body.

You have a racist mind in your head, and a racist heart in your chest.

That’s why you violate the rights of children and tell the Congresswoman who represents your home borough, to “go back to my country.” https://t.co/adlCUO7r0v

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 16, 2019