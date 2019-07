Funcionarios guatemaltecos finalizan reuniones en Washington

El Gobierno confirmó este martes que los funcionarios guatemaltecos que viajaron a Estados Unidos esta semana ya concluyeron las reuniones en aquel país.

Por medio de redes sociales, el Ejecutivo guatemalteco señaló que se trató de “importantes reuniones” sostenidas en Washington.

El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, y la canciller Sandra Jovel formaron parte de la delegación de Guatemala que viajó a la nación norteamericana.

Mientras que por el lado de Estados Unidos en los encuentros participaron Stephen Miller y Mauricio Claver-Carone, asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De igual forma, el embajador de ese país en Guatemala, Luis Arreaga, según consta en publicaciones de la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN).

Jovel agradeció por la confianza a la Casa Blanca y los departamentos de Estado, de Trabajo y de Seguridad Nacional de EE. UU.

Asimismo, dio a conocer que con funcionarios de esas oficinas abordaron temas relacionados con la relación bilateral.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, también compartió fotografías de los encuentros sostenidos con funcionarios guatemaltecos.

Destacó que se trató de “reuniones productivas” con el Gobierno de Guatemala, un socio crucial para frenar la migración irregular y asegurar las fronteras con soluciones innovadoras y colaboración.

Productive meetings with the Government of Guatemala today, a crucial partner in stemming irregular migration and securing our respective borders with innovative solutions and collaboration. pic.twitter.com/DeXx8BedMx

— Acting Sec. Kevin McAleenan (@DHSMcAleenan) July 16, 2019