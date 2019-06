Trump anuncia deportación masiva y acuerdo con Guatemala

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este lunes que la agencia de Inmigración hará una deportación de "millones" de extranjeros que entraron de forma irregular.

Trump también anunció que "Guatemala se está preparando a firmar un acuerdo de tercer país seguro", que implica acoger a los demandantes de asilo y evitar que las peticiones se hagan en Estados Unidos.

….long before they get to our Southern Border. Guatemala is getting ready to sign a Safe-Third Agreement. The only ones who won’t do anything are the Democrats in Congress. They must vote to get rid of the loopholes, and fix asylum! If so, Border Crisis will end quickly!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019