EN VIVO. Mira la transmisión del espectacular eclipse solar total

Gran noticia para los aficionados a la astronomía, que este martes podrán disfrutar de un extraordinario fenómeno celeste: un eclipse solar total.

Decenas de miles de turistas aguardan expectantes el eclipse, que sumirá en completa oscuridad una franja de 150 kilómetros del norte de Chile y centro norte de Argentina.

Favorecido por los prístinos cielos del norte de Chile y la proliferación de observatorios en la capital mundial de la astronomía, este fenómeno en particular se ha convertido en un fenómeno de masas.

Y para aquellos que no puedan vivirlo en persona, el sitio del telescopio espacial Slooh realiza una transmisión en vivo del anticipado evento.

El fenómeno iniciará a las 13:25 (hora de Guatemala), dando paso a una breve noche de unos 2 minutos y 36 segundos, a partir de las 13:38.

Join us today at 3:15pm EDT for the South American #TotalSolarEclipse featuring Dr. Mike Shaw @mikeshawphoto, Dr. Mariana Orellana, Professor Thomas H. Puzia, Jim Bartoo @JimBartoo, and Owen Gingerich. https://t.co/ZVfmoSdvH7 pic.twitter.com/UH1IJOA3on

— Slooh (@Slooh) July 2, 2019