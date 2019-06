Giammattei: Ningún candidato tiene inmunidad después del 16 de junio

El candidato a la presidencia por el partido político Vamos, Alejandro Giammattei, consideró que ninguno de los aspirantes a cargos públicos cuenta con el derecho de antejuicio.

Dichas declaraciones fueron emitidas por el aspirante a la primera magistratura 12 días después de que se realizó la primera vuelta de las elecciones generales de 2019.

Acerca de ese tema, Giammattei manifestó que:

El líder de la referida agrupación política se incluyó entre quienes no cuentan con el derecho de inmunidad, la cual obtuvieron durante la primera ronda de las elecciones generales de 2019.

Yuri Miranda, quien compitió por el cargo edil de Villa Nueva por el partido Bien, insultó a un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) del referido municipio el día de las elecciones.

El trabajador de la comuna le solicitó que moviera los vehículos con los cuales él y su comitiva se había movilizado a un sector de municipio y le explicó que impedía el tránsito.

Ante los insultos, el agente pidió apoyo a sus compañeros para que llamaran a la Policía Nacional Civil (PNC).

"Vos me agredistes, vos me agredistes Llamala, llamala. Irresponsables son ustedes. Llamala, yo gozo del derecho de antejuicio, no seás bobo. Y por qué voy a tener educación con vos, si vos realmente no respetás tampoco. Vaya, vos sos ley, ¿yo qué soy?". (sic)