Suspenden reunión de cotejo de actas por allanamiento en el TSE

Por segunda ocasión fue suspendido el inicio de la reunión para el cotejo de las actas de los resultados de las elecciones. Esta vez porque está en desarrollo un allanamiento en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Personal de la Fiscalía de Delitos Electorales inspecciona las oficinas de la Dirección de Informática del TSE, en la zona 12, en seguimiento a una investigación iniciada de oficio acerca del proceso electoral.

El jefe de la Fiscalía, Rafael Curruchiche, explicó que las pesquisas se iniciaron por las inconformidades surgidas tras los comicios del 16 de junio.

Indicó que buscan realizar una copia de seguridad de la base de datos y el software del TSE para que pueda ser analizada posteriormente con apoyo de expertos y determinar si hubo alguna manipulación de los resultados.

Ante este escenario, el inspector general del TSE, Oscar Sagastume, y la directora electoral, Gloria López, confirmaron esta mañana que no se podría iniciar el cotejo de las actas en el Parque de la Industria.

La reunión estaba convocada para las 8:00 horas, pero a esta no se presentó el jefe de la unidad de Informática, Gustavo Castillo, por estar atendiendo la diligencia del MP.

El funcionario integra la Comisión de Verificación y Cotejo de Actas y era necesario que estuviera en el lugar.

“En este momento no era viable realizar esta audiencia. Al no estar presente él (Castillo) no está integrada la comisión y tampoco se tiene el sistema para iniciar la revisión”, explicó López.