TSE hará cotejo “acta por acta” de resultados de elecciones

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer que a partir del próximo lunes se hará el cotejo acta por acta de los resultados de las elecciones, luego de que se señalara un posible fraude.

Críticas y dudas han surgido desde el domingo 16 de junio, cuando se realizaron las elecciones generales para designar a las autoridades para los próximos cuatro años.

Grupos de ciudadanos, organizaciones y algunos partidos políticos han planteado que se dieron irregularidades en el proceso electoral y han mencionado un eventual fraude.

Ante ello las autoridades del TSE han reiterado que los resultados que se conocen hasta ahora son preliminares, pues están en desarrollo las audiencias de revisión y concluirán este viernes.

#GUATEVOTA2019 | Presidente del TSE, Julio Solórzano, anuncia que se hará el cotejo de acta por acta de los resultados de las elecciones, luego de críticas y dudas. @PublinewsGT pic.twitter.com/HG5BqGPEi9 — Saira Ramos (@SRamos_PN) June 20, 2019

Los magistrados también han resaltado que existen vías para impugnar cualquier situación en la que exista inconformidad y han llamado a que no existan agresiones físicas ni verbales contra los integrantes de las juntas receptoras de votos.

El presidente del órgano electoral, Julio Solórzano, aseguró que si se detecta algún error al hacer las revisiones correspondientes, este será corregido.

En ese escenario, en la reunión semanal de integrantes del TSE con fiscales de los partidos políticos, Solórzano expuso la propuesta del Tribunal de cotejar acta por acta los resultados y pidió la opinión de los representantes de las agrupaciones.

“Lo importante señores fiscales es que no podemos poner en duda e incertidumbre los resultados electorales”, resaltó.

"No podemos poner en duda la legitimidad del proceso electoral, señores fiscales", señala magistrado Julio Solórzano a fiscales de partidos políticos. Vía: @LesterRamirezEU pic.twitter.com/rkkk0Q597t — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) June 20, 2019

Cabe mencionar que el sitio web habilitado por el TSE para mostrar en tiempo real el avance del conteo de votos fue puesto en cero por un momento este jueves, mientras se realizaba el anuncio del cotejo.

Piden verificar datos

Diferentes opiniones se dieron de parte de los fiscales durante la reunión. Incluso se habló de que el pleno de magistrados del TSE se retirara y asumiera en su lugar los magistrados suplentes para continuar a cargo del proceso electoral.

La fiscal de la organización política PPT expuso que ven con preocupación esta situación de incertidumbre que se ha dado en el contexto de los comicios.

Aseguró que lo importante es que se ve una mayoría de votos para un partido en particular, aunque no mencionó cuál, y que parte de estos no tienen fundamento.

Además, expresó que la petición de fondo de ese partido es que en este escenario regrese a sus funciones el director del Registro de Ciudadanos, Leopoldo Guerra, quien tomó una licencia por temas de salud.

“Él debe estar aquí, es importante y nos tiene que dar una luz”, dijo.

Presidente del TSE sobre resultados de elecciones: “Si hay algún error se va a corregir” Las audiencias de revisión concluyen este viernes y hasta que eso ocurra se trasladarán los datos al TSE para formalmente hacer la declaratoria de resultados, aclaró el órgano electoral ante señalamientos de un eventual fraude. Asimismo, reiteró que hasta ahora los datos sobre el escrutinio son preliminares.

En tanto, otro fiscal aseguró que al comparar los resultados de actas con los que aparecen en el sitio web de resultados de los comicios pudieron observar que por lo menos el 20 por ciento de estos variaba.

Uno de los representante de los partidos requirió que se haga una auditoría forense informática a toda la plataforma tecnológica de comunicaciones y software implementada.

Partidos políticos se pronuncian por el "fraude electoral" Algunos partidos políticos presentaron impugnaciones y piden la revisión del 100% de las actas.

Rudy González, de VIVA, manifestó que este ha sido un proceso bastante accidentado por las circunstancias que se han dado.

Aseguró que el día de las elecciones en muchas mesas no se les permitió ingresar a las 6:00 horas. “Desde allí vimos que se estaba fraguando algo”.

Según él, cada partido ha tenido la oportunidad de experimentar ciertas formas fraudulentas de la consignación de actas y su digitalización.

Asimismo, el fiscal criticó que la empresa contratada para manejar los datos digitales no fuera la más idónea.