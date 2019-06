Trump designa a su nueva secretaria de prensa

El presidente Donald Trump designó este martes a Stephanie Grisham al frente de la secretaría de prensa de la Casa Blanca, en sustitución de Sarah Sanders.

Grisham, quien hasta ahora fungía como portavoz de la primera dama, Melania Trump, también ocupará el puesto estratégico de directora de comunicaciones.

La designación, anunciada por Melania a través de Twitter, cubre el cargo que dejó Sanders, quien supervisó las sesiones informativas de prensa de la Casa Blanca y luchó repetidamente con periodistas que la acusaron de mentir.

"¡Me complace anunciar que @StephGrisham45 (Grisham) será la próxima @PressSec (secretaria de prensa) y directora de comunicación!", escribió la primera dama.

"Ha estado con nosotros desde 2015: a @POTUS (Donald Trump) y a mí no se nos ocurre mejor persona para servir a la Administración y a nuestro país", añadió.

I am pleased to announce @StephGrisham45 will be the next @PressSec & Comms Director! She has been with us since 2015 – @potus & I can think of no better person to serve the Administration & our country. Excited to have Stephanie working for both sides of the @WhiteHouse. #BeBest

— Melania Trump (@FLOTUS) June 25, 2019