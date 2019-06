Trump desata temores de guerra y advierte que EE. UU. podría “aniquilar” a Irán

Aumentan las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Este martes, el presidente estadounidense Donald Trump acudió a las redes sociales para hacer una amenaza a Teherán, advirtiendo que Washington podría "aniquilarlo".

El mandatario también calificó de "ignorante e insultante" la respuesta iraní a su oferta de diálogo, realizada después de que Estados Unidos anunciara una nueva batería de sanciones económicas.

"La declaración ignorante e insultante de Irán emitida hoy solo muestra que no entienden la realidad", tuiteó Trump.

….Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2019