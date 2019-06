VIDEOS. Cámaras captan el momento del fuerte sismo en Japón

Japón tomaba precauciones este martes, tras el fuerte sismo de 6.7 grados que sacudió al país en horas de la noche, provocando incluso un pequeño tsunami en sus costas.

La Agencia Nacional de Meteorología informó que el temblor ocurrió a las 22:22 (hora local), y que su epicentro se localizó cerca de la isla de Honshu, la principal del archipiélago nipón, a una profundidad de 10 kilómetros.

Por su lado, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), señaló que la magnitud del sismo fue de 6.4.

Prelim M6.4 Earthquake near the west coast of Honshu, Japan Jun-18 13:22 UTC, updates https://t.co/Sv0jcbK2Dv

— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) June 18, 2019