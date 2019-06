Sandra Torres hace un llamado a que se den elecciones democráticas y no haya “más demagogia”

La candidata presidencial del partido UNE, Sandra Torres, acudió esta mañana a un colegio de la zona 15 para emitir su voto.

Se presentó al centro de votación acompañada de sus hijas y sus nietos, incluso llevando a uno en brazos.

Torres resaltó que el pueblo tiene derecho a elegir a sus gobernantes en un ambiente tranquilo, de paz, concordia, tranquilidad y confianza, pero consideró que hay situaciones que están pasando y le quitan la legitimidad al proceso.

La aspirante presidencial fue consultada por periodistas acerca de su opinión sobre el trabajo del actual Gobierno, a cargo del presidente Jimmy Morales, y señaló que “ha sido un fracaso”.

“La verdad es que hemos retrocedido en los últimos ocho años. (Tuvimos) cuatro años perdidos y (también) los guatemaltecos hemos perdido en los últimos tres años y medio, yo lo dije en la campaña pasada y ahora esperamos que la gente no se equivoque”, manifestó.

Añadió que ni este ni el anterior Gobierno, del extinto Partido Patriota, tenían un plan para administrar Guatemala.

Por aparte, aseguró que todo el Estado es voluntad política y que ello contiene tres elementos primordiales: planificación, gestión e inversión. “Obviamente va amarrado a un presupuesto que responda a un plan de Gobierno”, dijo.

Torres aseguró que la UNE sí tiene un plan de gobierno, un equipo para ejecutarlo, pero sobre todo experiencia política.

Agregó que la agrupación política a la que pertenece ha sido víctima de campañas negras en redes sociales creadas, según ella, por adversarios políticos, lo cual calificó como lamentable.

Finalmente, la candidata del partido verde hizo un llamado a los ciudadanos a votar de manera consciente y pensando en el país.

“Hagamos una campaña limpia, una elección democrática. No más demagogia”, mencionó.

La presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza evitó referirse acerca de los resultados de las encuestas que la colocan en una eventual segunda vuelta.

“No me quiero anticipar, no me ahogo antes de cruzar el río”, resaltó.