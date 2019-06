Candidato a alcalde de Villa Nueva presume derecho de antejuicio

El candidato a alcalde de Villa Nueva por el partido político Bien, Yuri Miranda, presumió tener derecho de antejuicio mientras discutía con un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Miranda intentó agredir al elemento de la policía debido a que este le solicitó que moviera su vehículo, pues obstaculizaba el tránsito.

Dalias Santos, vocera de la PMT villanovana, publicó un video en su cuenta oficial de Twitter en el cual se registró la acción.

En el material audiovisual se observa, en 2:20 minutos, cómo el aspirante se dirige hacia el elemento de la PMT.

El elemento policial pide a sus compañeros que coordinen la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil, a lo cual el candidato dice:

"Vos me agredistes, vos me agredistes Llamala, llamala. Irresponsables son ustedes. Llamala, yo gozo del derecho de antejuicio, no seás bobo. Y por qué voy a tener educación con vos, si vos realmente no respetás tampoco. Vaya, vos sos ley, ¿yo qué soy?". (sic)