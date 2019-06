Trump asegura que entregaría información sobre rivales a las autoridades

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que "obviamente" informaría a las autoridades si un Gobierno extranjero le proporcionara información comprometida sobre un rival político.

Su pronunciamiento se da un día después de la polémica que desataron unas declaraciones en las que daba a entender lo contrario.

A Trump le llovieron las críticas el jueves por asegurar que aceptaría este tipo de información.

Las palabras del presidente cobran más fuerza ya que su llegada a la Casa Blanca está bajo sospecha de haberse producido con la injerencia de Rusia en la campaña de 2016 y por los contactos de miembros de su equipo con Moscú.

En la mañana de su 73° cumpleaños, Trump volvió a hablar el viernes sobre este tema durante una entrevista en Fox News, en la que justificó su idea de conocer este tipo de información antes de tomar una decisión.

"Por supuesto, tenemos que consultarlos porque si no los miramos, no sabremos si es malo, pero obviamente tenemos que entregarlos al FBI o informar al Departamento de Justicia o alguien más. Pero, obviamente, tienes que hacerlo", dijo en su programa favorito, "Fox & Friends".

Toda esta controversia es parte de la audiencia a puerta cerrada del miércoles de su hijo mayor, Donald Trump Junior, quien, durante la campaña presidencial de 2016, había asistido a una reunión con personas que él creía que eran enviadas de Moscú y que le habían prometido información comprometida sobre la candidata demócrata, Hillary Clinton.

Trump hizo uso de la estrategia de defensa que ya había usado el día anterior, y señaló que acababa de reunirse con la reina Isabel II, la primera ministra británica, Theresa May, y el presidente francés, Emmanuel Macron, durante una gira por Europa.

"Estoy hablando constantemente con ellos y me digo a mí mismo, entonces, si me dicen que 'no nos gusta tu oponente' ¿se supone que debo señalar al presidente de Francia (…) al FBI?", dijo irónicamente.