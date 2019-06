Congreso incrementa gasto en pago de empleados del renglón 022

El Congreso de la República hizo publico el primer informe cuatrimestral de ingresos y egresos del presente año, dentro de los rubros destaca el pago a personal por contrato 022 el cual en comparación con el mismo período del año pasado contempla un aumento en su desembolso ya que para abril del 2019 se pagó por este concepto la suma de Q 43 millones mientras que en abril del 2018 fueron Q33 millones.

Según los registros del Organismo Legislativo esto también se determina por el aumento de personas que laboran para el Congreso bajo el renglón 022, de los 638 del año 2018 pasaron a ser 794 en el 2019, exactamente 156 más.

