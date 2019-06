Jefe de CICIG: “La dignidad del pueblo guatemalteco está a prueba en las elecciones”

El jefe de la CICIG, Iván Velásquez, se pronunció este miércoles con relación al proceso electoral en Guatemala que se llevará a cabo en junio. Específicamente se refirió a la elección de diputados.

Por medio de redes sociales, el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señaló que la dignidad del pueblo guatemalteco estará a prueba en los comicios.



Los guatemaltecos acudirán a las urnas el 16 de junio para elegir a los nuevos presidente y vicepresidente de la república. Además, designarán a 160 diputados al Congreso y 20 al Parlamento Centroamericano.

De igual forma, se elegirá a las corporaciones municipales que estarán al frente de las diferentes localidades del país por los próximos cuatro años.



Esta no es la primera vez que el comisionado Velásquez se refiere a los parlamentarios guatemaltecos. En agosto pasado escribió en Twitter el siguiente mensaje:

“El derecho de antejuicio de los diputados no implica que no puedan ser investigados, sino la garantía de no ser detenidos ni juzgados”.