VIDEO. La reina Isabel II recibe a Trump en el Palacio de Buckingham

La reina Isabel II recibió en el Palacio de Buckingham al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien este lunes dio inició a una visita de Estado que se avecina agitada por sus insultos al alcalde de Londres y sus comentarios sobre el Brexit.

Minutos antes de aterrizar en Londres, el mandatario estadounidense ya había publicado uno de sus incendiarios tuits en contra el alcalde laborista Sadiq Khan.

Trump acusó al jefe edil londinense de haber sido "tontamente 'asqueroso' con el presidente de Estados Unidos, con mucho el aliado más importante del Reino Unido".

Khan, primer alcalde musulmán de la capital, comparó el domingo el lenguaje de Trump con el de "los fascistas del siglo XX" y criticó que el Reino Unido le "desplegase la alfombra roja".

.@SadiqKhan tells Sky News on #Ridge that the UK shouldn't "roll out the red carpet" and give @realDonaldTrump a state visit.

Head here for the London mayor's full interview: https://t.co/DORWSTEsgq pic.twitter.com/Y3T2ySkfZR

— Sky News (@SkyNews) June 2, 2019