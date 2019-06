EE. UU. advierte que Trump habla en serio sobre aranceles a México

Donald Trump intensificó este domingo sus ataques contra México por la inmigración, mientras un asesor suyo advirtió que el mandatario habla "absolutamente en serio" sobre la imposición de aranceles a las importaciones del país vecino.

"La gente ha dicho durante años que deberíamos hablar con México. El problema es que México es un 'abusador' de Estados Unidos, que toma pero nunca da", tuiteó Trump el domingo.

….Coyotes and Illegal Immigrants, which they can do very easily, or our many companies and jobs that have been foolishly allowed to move South of the Border, will be brought back into the United States through taxation (Tariffs). America has had enough!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2019