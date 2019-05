Trump niega haber ocultado barco bautizado con el nombre de McCain

El presidente Donald Trump negó este jueves que haya ordenado ocultar un barco destructor de la Armada de Estados Unidos bautizado con el nombre del difundo senador John McCain.

En declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca, el mandatario aseguró que no le importa si el navío lleva el nombre de su otrora rival político.

"No sé qué pasó, no estuve involucrado. No lo habría hecho", dijo Trump, al ser consultado sobre el incidente reportado por los medios, según los cuales el gobierno pidió que el buque quedara fuera de su vista.

Esto, en ocasión de la reciente visita del presidente a Japón.

"No era un simpatizante de John McCain y nunca lo seré", reconoció Trump,"pero ciertamente no me importa si hay un barco con el nombre de su padre".

El buque ("USS McCain") fue originalmente nombrado por el abuelo y el padre de McCain, ambos almirantes de la Armada estadounidense, y luego también por el senador homónimo.

McCain y Trump tuvieron su último roce político cuando el senador bloqueó, en 2017, el esfuerzo del mandatario para desmantelar la reforma de salud del expresidente Barack Obama.

El secretario de Defensa interino, Patrick Shanahan, ya había rechazado este jueves las informaciones.

"Jamás autoricé ni aprobé ninguna acción o movimiento de cualquier tipo referido a ese buque", declaró el jefe del Pentágono, de gira justamente en Asia.

"Además, jamás habría deshonrado la memoria de un gran patriota como John McCain", precisó Shanahan en el avión que lo llevaba a Singapur, donde tenía previsto participar en una conferencia regional de Defensa.

Según The Wall Street Journal, el nombre del destructor lanzamisiles "USS McCain", dañado en una colisión en 2017, fue ocultado temporalmente para responder a un pedido de la Casa Blanca.

En reparación en la base de Estados Unidos de Yokosuka, donde Trump pronunció el martes un discurso a bordo de otra embarcación, el buque en cuestión era difícil de desplazar.

Su nombre fue, entonces, ocultado con una lona, y sus tripulantes fueron licenciados por la jornada, según el mencionado diario.

La lona fue retirada luego por una razón desconocida y se movió una embarcación para bloquear la vista del barco.

"No fui informado de nada que tenga que ver con el barco de la Armada 'USS John S McCain' durante mi reciente visita a Japón", reaccionó el presidente en Twitter el miércoles por la noche.

I was not informed about anything having to do with the Navy Ship USS John S. McCain during my recent visit to Japan. Nevertheless, @FLOTUS and I loved being with our great Military Men and Women – what a spectacular job they do!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019