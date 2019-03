"Thelma Aldana es la definición del chairo", dijo Fernando Linares Beltranena

El diputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Fernando Linares Beltranena, dio a conocer que se presentó un recurso de nulidad ante el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en contra de Thelma Aldana.

Esta acción se ha hecho con la finalidad de que se revoque la inscripción de la candidata a la presidencia por el partido Movimiento Semilla.

Según el criterio de Linares Beltranena, Aldana no puede ser candidata porque es "inidónea", según el artículo 113 de la Constitución Política de la República.

Sabemos que la inscribieron, pero la inscripción no está firme, y al no estar firme están debatiendo si la desinscriben o no", aseguró el legislador.