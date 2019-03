Thelma Aldana: "El pacto de corruptos está encabezado por Jimmy Morales"

La exfiscal general y candidata a la presidencia por el partido Movimiento Semilla, Thelma Aldana, fue entrevistada por el periodista mexicano Fernando del Rincón en la cadena estadounidense "CNN".

Aldana conversó en "Conclusiones" luego de una tarde turbulenta para ella, pues se conoció de una orden de captura en su contra y sobre su inscripción como candidata a la presidencia.

Confirman orden de captura contra exfiscal Thelma Aldana Jorge Aguilar, vocero de la PNC, confirmó la orden de aprehensión contra la precandidata presidencial por el Movimiento Semilla.

El periodista inició su alocución haciendo una cronología de todo lo acontecido hoy, pero también confirmó que la candidata no se encuentra en Guatemala.

No tenemos conocimiento de cuándo pudo haber salido del país, pero sí se confirma que ella se encuentra en El Salvador", indicó la corresponsal de "CNN" en el país.

A continuación, el periodista realizó una serie de preguntas a Aldana:

¿Ya sabía desde antes sobre su orden de captura?

Fernando, lo primero que hay que asegurar sobre esa supuesta orden de captura es que el MP le corresponde en este momento investigar al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, y al juez décimo Víctor Manuel Cruz Rivera porque alguno de ellos dos filtró esa supuesta orden.

Hasta que se levante esa reserva se podrá saber, indicó. Por eso en Guatemala urge que regrese la Cicig.

¿Está en El Salvador por estrategia?

No, yo tenía programada una reunión ayer aquí en El Salvador. Concluimos la reunión y en los próximos días estaré regresando a Guatemala.

¿Cuándo regresa a Guatemala?

Me han amenazado de muerte. Me han hecho campañas de desprestigio. Tengo 18 denuncias penales porque hice mi trabajo bien hecho en el MP. Así que regreso a Guatemala feliz de estar en mi país. Tendría que ser el jueves a más tardar, pero no sé exactamente qué día.

¿Ya tiene inmunidad, cierto?

Efectivamente, gozo de inmunidad desde que fui inscrita como candidata.

¿Estamos viendo una guerra entre instituciones?

El Registro de Ciudadanos tenía un plazo y su resolución está dictada dentro del plazo legal. Los que corrieron fueron los que trataron de armar un caso en mi contra.

El mismo fiscal del MP dijo que tuvo que ir a trabajar el sábado.

¿Por qué no inició su campaña cuando podía? Tuvo desventaja de dos días.

Desde nuestro partido político tomamos la decisión de acatar la instrucción del TSE y esperar a estar inscritos para iniciar la campaña. Sabemos que arrancamos después del resto pero sin duda vamos a ganar.

¿Cuál es el primer paso cuando llegue a ver lo de su caso legal?

No vamos a hacer anda. Asumo que el juez conoce el derecho y sabe que tiene que inhibirse. Se le terminó la competencia.

¿Por qué se le terminó la competencia?

Porque gozo de inmunidad y en consecuencia él ya no puede conocer nada en lo que a mí respecta.

¿Y si hay una solicitud de antejuicio?

Lo que corresponde es que el juez se inhiba. La competencia la tendría la CSJ y es esta la que puede analizar el expediente y decidir si designa o no juez pesquisidor.

¿Cuáles son las grandes diferencias sobre cómo se ha manejado el caso de Sandra Torres y el suyo?

Fernando, le pido disculpas. Ninguno de los dos casos los conozco, únicamente me he enterado en los medios de comunicación. Siempre soy responsable de dar declaraciones al respecto de casos. No conozco ninguno de los dos expedientes.

¿Juegan un papel importante el tiempo en su caso?

La única realidad que hay en este momento es que yo gozo de inmunidad, del derecho de antejuicio y que debe seguirse el procedimiento legal.

¿Tiene usted idea de porqué su caso está bajo reserva?

No tengo idea. DE lo que sí tengo idea es que de manipulan para impedir mi participación en el proceso electoral. Tienen miedo.

De llegar a ser presidenta ¿va iniciar una persecución de los del "pacto de corruptos?

No, definitivamente yo dejé de ser fiscal general en mayo del año pasado. Y a partir de allí no puedo perseguir a ninguna persona. Yo me dedicaré a crear proyectos para beneficio del país.

La falta de construcción de escuelas, hospitales y servicios básicos para los guatemaltecos serán las metas.

¿Han evaluado el costo político de lo que se da a conocer hoy?

Acabamos de revisar el comportamiento de las redes sociales y vemos que no tiene impacto. La población guatemalteca ya sabe de este tipo de maniobras.

La población desde el 2015 está bien informada y sabe cuando un caso es real y entiende cuando es manipulación.

La población sabe que el pacto de corruptos tiene miedo.

¿Qué es el pacto de corruptos y quienes son?

El pacto de corruptos en Guatemala está encabezado por Jimmy Morales, por eso expulsó al Comisionado (Iván Velásquez) y hay algunos diputados y otros personajes que se mezclan y confabulan para mantener su status quo.

¿Y el pacto cuál sería?

Es pro impunidad, mantener la corrupción y mantener al pueblo en pobreza y hambre. Hay 1 millón de niños que no recibieron atención alguna y la brecha de la pobreza se hace cada vez más grande.

Mientras que el pacto de corruptos mantiene su impunidad y sus privilegios.

¿Sobre el pacto me lo dice como candidata o como exfiscal?

Se lo digo como candidata y como ciudadana, pero también tengo el conocimiento que me dieron los 4 años en el MP. Y fue ese conocimiento el que me impulsó a incursionar en la política.

Si tuviera que comprobar que ese pacto es real, ¿podría hacerlo?

En su momento, siendo fiscal general presenté solicitudes de antejuicio contra el presidente de la República, contra diputados que forman parte de ese pacto, pero me parece que es justamente uno de los casos que la Cicig tendría que investigar en el país.

Sobre los casos

¿Fue a trabajar o no fue a trabajar Bonilla? ¿Hay quienes puedan comprobarlo?

Fernando, el licenciado Bonilla fue contratado en diciembre de 2014 y laboró aproximadamente 12 meses en la Unidad de Capacitación del MP. Yo no sé si ese es el caso al que se refiere que está en reserva, porque no lo conozco.

Él es un profesional reconocido, es el actual decano de la Facultad de Derecho de la USAC.

#concluALDANAGUATE @ThelmaAldana indica que Gustavo Bonilla fue contratado en diciembre del 2014 y trabajó doce meses en la Unidad de Capacitación del @MPguatemala

Me parece que el fiscal del caso, en lugar de correr el sábado y el domingo para armar un caso, debió por lo menos tomar la declaración a las personas a las que el decano le dio clases. Es un asunto sencillo que no requiere de gran investigación-

Creo que el MP tiene cosas más importantes qué hacer en el país.

Las plazas fantasma. Es una denuncia por la Contraloría por la contratación de José Carlos Marroquín. ¿Qué responde a este segundo caso?

Este caso también es manipulado porque el pacto de corruptos insistió en evitar mi participación. Esa denuncia en la Contraloría es espuria y el único fin que persigue es evitar mi participación.

Son ataques que recibo por haber luchado por mi país.

¿Qué tan segura se siente de que va a poder llegar a la contienda? Del 1 al 100.

Me siento 100 por siento segura, porque ya vimos que el pacto de corruptos hace maniobras y trata de descalificarme pero todo se les cae porque es inconsistente y manipulado.

"¿Qué tan segura se siente?", pregunta @soyfdelrincon

Y van a seguir, por supuesto, con más fuerza.

Yo tengo mi conciencia tranquila. Se que trabajé por mi país y que di mi mayor esfuerzo.

¿Se acuerda de su primer trabajo?

Yo empecé como conserje del juzgado de familiar de Quetzaltenango. Con las funciones de barrer y trapear, y de sacar la basura

Y, precisamente, hice eso como fiscal, sacar la basura de mi país.

¿Cómo califica el trabajo de María Consuelo Porras?

Está vigilante, es lo que sabemos todos los guatemaltecos.