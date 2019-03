VIDEO. Exaspirante a alcaldía de La Antigua aclara su situación

El excandidato a la alcaldía por la Municipalidad de La Antigua Guatemala, Juan Domingo Pérez Flores, emitió un mensaje con respecto a los últimos acontecimientos que vivió legalmente.

Pérez Flores fue detenido el pasado 11 de marzo cuando se encontraba en una sede de la Policía Nacional Civil (PNC) tramitando su constancia de carencia de antecedentes policiacos.

Al mismo tiempo, relata lo que sucedió al momento de haber sido capturado.

El ciudadano comenta sobre su captura al momento de estar realizando su trámite.

Declaro que jamás he tenido ningún problema con la ley, no he sido funcionario público, ni he manejado fondos públicos", añade.