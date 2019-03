Estados Unidos revocó visas a otros 340 allegados a Maduro

Estados Unidos revocó este jueves las visas de otros 340 allegados al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y no descartó agregar más a la lista.

El portavoz de la diplomacia estadounidense, Robert Palladino, explicó que las últimas revocaciones, entre las que están las visas de 107 exdiplomáticos y sus familiares, elevan el total a más de 600 desde fines de 2018.

“Desde el lunes revocamos 340 visas y la revocación de visas adicionales está bajo consideración”, señaló en rueda de prensa.

Por su parte, Elliot Abrams, delegado del secretario Mike Pompeo para la crisis venezolana, había advertido el martes que se emitirían “revocaciones de visas adicionales” contra allegados a Maduro.

Estados Unidos aplica sanciones a funcionarios y exfuncionarios venezolanos por corrupción, narcotráfico y abusos de los derechos humanos.

Esto ocurre desde 2015, cuando Washington declaró a Caracas “una amenaza para la seguridad nacional”.

Desde agosto de 2017, sin embargo, recrudeció las medidas económicas y diplomáticas contra autoridades venezolanas, entre ellos Maduro y otros altos cargos.

Paralelamente a las sanciones, Pompeo anunciaba a través de un comunicado que todos los diplomáticos estadounidenses que quedaban en Venezuela ya han abandonado ese país.

Esto, tras el ultimátum hecho por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, hace casi dos meses.

“Hoy todos los diplomáticos estadounidenses que quedaban en Venezuela dejaron el país”, confirmó Pompeo. Es un “momento difícil”, agregó.

All remaining U.S. diplomats in #Venezuela have departed for the time being. We remain firm in our support for Venezuelan people and @jguaido and look forward to returning to a free & democratic Venezuela. #EstamosUnidosVE

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 14, 2019