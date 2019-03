Pompeo anuncia que todos los diplomáticos estadounidenses dejaron Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció este jueves que todos los diplomáticos estadounidenses que quedaban en Venezuela ya han abandonado ese país.

Esto, tras el ultimátum hecho por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, hace casi dos meses.

“Hoy todos los diplomáticos estadounidenses que quedaban en Venezuela dejaron el país”, confirmó Pompeo. Es un “momento difícil”, agregó.

A través de un comunicado, el funcionario también resaltó que Estados Unidos sigue comprometido con el opositor Juan Guaidó, reconocido por Washington y otros 50 países como presidente interino de Venezuela.

“Esperamos con ansias reanudar nuestra presencia, una vez que la transición a la democracia comience”, añadió Pompeo.

