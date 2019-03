Trump anuncia prohibición para aviones Boeing en Estados Unidos

El presidente Donald Trump anunció este miércoles un plan para dejar en tierra a todos los aviones Boeing 737 MAX 8 y Boeing 737 MAX 9 en Estados Unidos.

Esto, en medio de una fuerte presión tras el segundo accidente fatal de una de estas aeronaves en los últimos cinco meses.

"Emitiremos una orden de prohibición de emergencia respecto a todos los vuelos de los 737 MAX 8 y 737 MAX 9", dijo Trump.

"Los pilotos han sido informados, las aerolíneas han sido informadas", agregó.

La decisión de Trump se da tres días después de que uno de estos modelos de Boeing se estrellara en Etiopía, matando a 157 personas.

El año pasado, en octubre, un Boeing 737 MAX 8, de la aerolínea Lion Air, se estrelló en el mar de Indonesia.

En el accidente murieron 189 personas.

Tras el nuevo accidente, ocurrido el domingo, la Unión Europea y otros países cerraron su espacio aéreo a dichos modelos Boeing.

Australia, Canadá, China, India y Panamá, entre otros, se sumaron también a la prohibición.

Numerosas aerolíneas inmovilizaron su flota de estos modelos.

In Consultation with the FAA, NTSB and its Customers, Boeing Supports Action to Temporarily Ground 737 MAX Operations: https://t.co/Z6gIInNYHL pic.twitter.com/cBHzvsdVw7

La Administración Federal de Aviación (FAA) dijo que una "nueva prueba" recolectada en el lugar del accidente en Etiopía llevó a la decisión.

También fue tomada en cuenta información satelital.

Así lo señaló en Twitter:

"La agencia tomó esta decisión como resultado del proceso de recolección de información y de una nueva prueba encontrada en el sitio y analizada hoy… junto a nueva y revisada información satelital".

#FAA statement on the temporary grounding of @Boeing 737 MAX aircraft operated by U.S. airlines or in a U.S. territory. pic.twitter.com/tCxSakbnbH

— The FAA (@FAANews) March 13, 2019