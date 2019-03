Cash Luna compartió una foto de niño con un conmovedor mensaje

View this post on Instagram

En el día que se conmemora a la mujer trabajadora, honro a mi madre, quien me ha cuidado. Aunque sola, siempre confió en Dios para sacarme adelante. Mujer, si te ha tocado luchar sola por sacar adelante a tus hijos, ¡te admiro! El Señor será tu proveedor y cuidador, tu amado, tu fortaleza.