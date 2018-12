Cash Luna: “Al verme a través de los ojos de quienes hicieron ese reportaje no me reconozco”

El pastor Carlos Luna, más conocido como Cash Luna, escribió este viernes una entrada en su página oficial en donde hace referencia de los señalamientos realizados en un reportaje de Univisión, en donde se le vincula con la narcotraficante Marllory Chacón.

Luna explicó que desde muy pequeño comenzó a servir en la iglesia y que su esencia ha estado enfocada al servicio de Dios.

“Durante esta semana, en la que he debido enfrentar las acusaciones implícitas en un reportaje que publicó la cadena televisiva Univisión, me pongo de rodillas delante de Dios y me veo al espejo para recordar esa esencia”, escribió el líder de la iglesia Casa de Dios.