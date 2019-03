Facebook e Instagram sufren caída global e internautas reaccionan con memes

Facebook, una de las redes sociales más populares y utilizadas del planeta, sufrió este miércoles una falla global que ha dejado incomunicados a decenas de miles de usuarios en todo el mundo.

“Facebook estará disponible pronto. Facebook no está disponible en este momento porque estamos realizando tareas de mantenimiento”, se leía en la ventana que la plataforma mostraba a algunos internautas.

“Intenta entrar en tu cuenta dentro de unos minutos. Entre tanto, consulta más información sobre el motivo por el que aparece este mensaje. Gracias por tu paciencia mientras mejoramos el sitio”, añadía el texto.

“Sorry, something went wrong” (“Lo sentimos, algo salió mal”) era otro de los mensajes que reportaban los usuarios.

“Estamos trabajando en eso y lo arreglaremos tan pronto podamos”, agregaba la alerta.

Aproximadamente una hora después de que se reportaran los primeros fallos, Facebook compartió una actualización por medio de Twitter, en la que confirmó que tenían conocimiento del incidente.

“Estamos al tanto de que algunas personas están teniendo dificultades para ingresar a la familia de aplicaciones de Facebook. Estamos trabajando para resolver el problema lo antes posible”, escribió.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible.

— Facebook (@facebook) March 13, 2019