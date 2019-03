VIDEO. Radford presenta recurso de nulidad por revocatoria de su candidatura

Mauricio Radford presentó un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el que busca dejar sin efecto una resolución del Registro de Ciudadanos.

Su intención es que el alto tribunal revoque la decisión del Registro de Ciudadanos de no inscribirlo como candidato.

La razón de la negativa es por estar ligado a proceso en un caso del Registro Nacional de las Personas (Renap) que data del 2010, según investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

"El criterio antojadizo que utilizó el registrador de ciudadanos es que para él, yo no soy una persona honrada. Pero él no tiene la capacidad ni la potestad porque él no es un juez, es un funcionario público", asevera Radford.