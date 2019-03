Presidente electo de El Salvador se disculpa públicamente por calumnia

El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, aceptó este jueves ante un juez haber cometido calumnia contra el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas.

Bukele acordó, además, pagarle 50 mil dólares a Chicas en compensación por los daños causados.

“Quiero terminar con esto y si eso significa que me pongan una condena, no me importa, no es una condena importante… Así ya no tengo que estar viniendo al juicio y me puedo dedicar a las cosas a las que tengo que dedicarme”, dijo el mandatario electo antes de ingresar a la sala de audiencias.

AFP

En 2017, Chicas demandó a Bukele luego de que en una entrevista con un canal de la televisión local dijo que había violado a su hija de crianza (una familiar lejana de su esposa que habían llevado a vivir con ellos) y que después se casó con ella para evitar ir a la cárcel.

El exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia exigía el pago de 100 mil dólares por los daños a su imagen y la de su familia.

Bukele, que acostumbra comunicarse a través de las redes sociales, publicó en su cuenta oficial de Twitter que estaba dispuesto a pagar la multa.

“No hay tiempo que perder. Y si cuesta bajar el ego y un poco de dinero, pues que cueste”.

El 3 de febrero el pueblo salvadoreño me eligió para que fuera su Presidente y resolviera los problemas de nuestro país. No hay tiempo que perder. Y si cuesta bajar el ego y un poco de dinero, pues que cueste. Ahora a enfocarnos en el legado que le dejaremos a El Salvador. — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 7, 2019

“Se hizo justicia”

Por su parte, Chicas se mostró complacido con el acuerdo y aseguró que se hizo justicia.

“Lo que esta mañana hemos escuchado de parte del señor Bukele, el hecho de aceptar ya su responsabilidad, es lo que hubiera ocurrido hace rato”.

“Estoy muy satisfecho, es una victoria para mí y para mi familia”, añadió el exsecretario de Comunicaciones.

Chicas también publicó una foto junto a su familia, en la que agradeció por el apoyo mostrado durante el proceso.

“Mi agradecimiento inmenso a mi madre, mi esposa, mi suegra y mi abogada por todo el apoyo durante esta dura prueba. Gracias a Dios se hizo justicia”, escribió en Twitter.

Mi agradecimiento inmenso a mi madre, mi esposa, mi suegra y mi abogada por todo el apoyo durante esta dura prueba. Gracias a Dios se hizo justicia. pic.twitter.com/WYNu11P3Ti — Eugenio Chicas (@EugenioChicas) March 7, 2019

Bukele, de 37 años, asumirá como presidente de El Salvador el próximo 1 de junio, para un período de cinco años.

*Con información de AP y AFP