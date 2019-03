Diputados se reúnen con alto mando de la ONU para hablar de CICIG

Los diputados del Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia se reunieron con un alto mando de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para darle seguimiento al trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Los congresistas guatemaltecos fueron recibidos por el subsecretario de la ONU, Morslav Jenča, a quien detallaron la importancia de seguir apoyando a la CICIG por su aporte en la lucha contra la corrupción en el país.

Además, se discutió la situación que atraviesa el país, luego de las acciones del presidente Jimmy Morales en contra de la comisión.

.@UN Assistant Secretary-General Miroslav Jenča met today with members of the Frente Parlamentario por la Transparencia de #Guatemala to discuss the situation in the country. The legislators thanked the UN for its support to continued work of @CICIGgt pic.twitter.com/EPmTQWwZvr

