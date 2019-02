Trump dice no tener prisa por alcanzar acuerdo nuclear con Kim Jong Un

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves no tener prisa por alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear de Corea del Norte, al iniciar la segunda y última jornada de discusiones con el líder Kim Jong Un.

Su primera cumbre en Singapur, hace 8 meses, concluyó con una vaga declaración sobre "la desnuclearización de la península norcoreana", pero sin compromisos concretos, y los analistas consideran necesario que los dos mandatarios logren avances en esta nueva cita.

Great meeting and dinner with Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam tonight. Looking forward to continuing our discussions tomorrow! #HanoiSummit pic.twitter.com/J3x6lUGzjS

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 27, 2019