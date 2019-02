Michael Cohen regresa al Congreso para audiencia a puerta cerrada

Michael Cohen, exabogado personal de Donald Trump, regresó este jueves al Congreso de Estados Unidos para una nueva audiencia, esta vez a puerta cerrada.

La audiencia, que está previsto que dure varias horas, comenzó a las 09:30 (hora local) ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

Es la última etapa de una semana maratónica de audiciones en el Capitolio.

Tras el explosivo testimonio público de Cohen el miércoles, transmitido en directo en la televisión, Adam Schiff, el congresista demócrata que encabeza dicho Comité, anunció que iba a aprovechar la confidencialidad que brinda la sesión a puerta cerrada para repasar y "examinar en profundidad" varios puntos, sobre todo, los relativos a las sospechas de colusión entre Moscú y el equipo de campaña de Trump en las presidenciales de 2016.

Según señaló Schiff en Twitter, entre los puntos que interesan particularmente a los demócratas se encuentran: el proyecto de construcción de un edificio en Moscú que se habría prolongado, según Cohen, hasta noviembre de 2016, mes de las elecciones presidenciales, contrariamente a lo que había afirmado Trump; la cuestión de saber si Trump conocía con anterioridad las revelaciones de WikiLeaks sobre su rival demócrata Hillary Clinton; y, por último, "el rol de la Casa Blanca en las declaraciones falsas" de Cohen ante el Congreso.

Today Cohen provided the American public with a first-hand account of serious misconduct by Trump & those around him.

Tomorrow we‘ll examine in depth many of those topics including Trump Tower Moscow, Roger Stone/Wikileaks and any WH role in Cohen’s false statements to Congress.

— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) February 28, 2019