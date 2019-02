Cumbre entre Trump y Kim Jong-un termina antes de lo previsto y sin acuerdo

Final antes de lo previsto para la segunda cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.

Tras apenas un día de reuniones, ambos mandatarios dieron por finalizado el encuentro al ser incapaces de alcanzar un acuerdo.

“No se llegó a ningún acuerdo en este momento”, confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

“A veces hay que irse, y esta es una de esas veces”, declaró por su parte Trump.

No obstante, el presidente estadounidense aseguró que el encuentro con su par norocreano fue “muy amistoso”, descartando cualquier especulación sobre algún roce entre ambos.

“Simplemente nos caemos bien. Existe una cordialidad entre nosotros y espero que dure. Creo que así será”, dijo el magnate.

Los dos líderes abandonaron el hotel de Hanói donde se celebró la cumbre tras suspenderse la ceremonia pública de firma, y Trump adelantó dos horas su rueda de prensa.

Trump también explicó que la cumbre terminó sin acuerdo porque él no estaba dispuesto a levantar todas las sanciones a Corea del Norte, aunque afirmó que Pyongyang no reanudará sus ensayos nucleares.

El mandatario, asimismo, estimó que no hacen falta nuevas sanciones contra Corea del Norte.

“No quiero hablar de aumentar las sanciones (…) Hay mucha gente maravillosa en Corea del Norte que también tiene que vivir”, dijo.

Trump insistió, sin embargo, en que era “optimista de que los avances” logrados antes y durante la cumbre les dejaban “en posición de obtener un muy buen resultado” en el futuro.

Tras sus declaraciones a la prensa, Trump partió rumbo al aeropuerto para emprender su prematuro viaje de vuelta a Washington D. C.

“Estoy a punto de subir al avión y volar hacia un lugar maravilloso llamado Washington”, dijo el presidente, poco antes de que despegara el avión presidencial Air Force One.

THANK YOU to our generous hosts in Hanoi this week: President Trong, Prime Minister Phuc, and the wonderful people of Vietnam! pic.twitter.com/AMqF0dfRhP

Kim, por su lado, tenía previsto permanecer en Vietnam para una visita de Estado, antes de irse el sábado.

El resultado de la cumbre de Hanói quedó muy lejos de las expectativas, tras una primera cumbre que, según sus críticos, fue formal y vaga en contenido.

“Es un fracaso importante”, tuiteó Joe Cirincione, presidente de Ploughshares Fund, una fundación por la paz.

Quick #TrumpKimSummit thoughts: Not enough time or staff to work out deal. Shows the limits of “summitry.” Expect references to Reykjavik. Left and right relieved: those who feared giving too much, those who fear Trump victory. This is a major failure. https://t.co/yoMPDZPbum

— Joe Cirincione (@Cirincione) February 28, 2019