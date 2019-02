El Ministerio Público (MP) hizo la solicitud al Juzgado de Mayor Riesgo B para que se incorporen medios de prueba documentales, testigos y colaboradores al juicio por el caso La Línea.

En el proceso están señaladas 30 personas, entre exfuncionarios y particulares, por supuestamente integrar una red de defraudación aduanera, supuestamente liderada por el expresidente Otto Pérez y la ex vicemandataria Roxana Baldetti.

En la audiencia de ofrecimiento de pruebas, la Fiscalía hizo el requerimiento para que sean siete peritos, tres colaboradores eficaces, 332 medios de prueba documental y 13 testigos los que se incorporen al debate.

Esta petición, también hecha por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), deberá ser resulta por el juez Miguel Ángel Gálvez.

Previo a tomar una decisión, el togado dio la palabra a los querellantes y abogados de la defensa para pronunciarse con respecto a los medios propuestos.

Otto Pérez Molina reaparece en el caso "La Línea", estuvo 198 días hospitalizado Juez separa a Roxana Baldetti y a Claudia Méndez de la audiencia.

Audiencia separada

En la diligencia de este miércoles se le dio seguimiento a las pruebas que se incluirían para demostrar la participación de 28 de los acusados en los hechos delictivos.

Los medios que se utilizarán contra Baldetti y la exsuperintendente de Aduanas, Claudia Méndez, se analizarán en otra audiencia.

El juez Gálvez aceptó separar a las señaladas del resto de procesados, tomando en cuenta que cuando se inició la audiencia la ex vicepresidenta no se presentó y Méndez no tenía abogado.

Defraudación aduanera

El caso La Línea surgió en 2015, cuando investigaciones del MP y la CICIG revelaron la supuesta existencia de una estructura criminal que se dedicaba a cometer acciones irregulares que permitían la defraudación aduanera.

Según las investigaciones, exfuncionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) estarían implicados, pues en conjunto con una red de tramitadores aduaneros facilitaban los procesos para pagar menos impuestos en las aduanas.

Entre los delitos por los cuales enfrentarán juicio los implicados en este caso están asociación ilícita, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, defraudación aduanera y cohecho activo.

* Con información de Alexander Valdéz, Emisoras Unidas 89.7