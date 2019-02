Un juez reduce a menos de la mitad la condena de Marllory Chacón

La narcotraficante y lavadora de dinero guatemalteca Marllory Dadiana Chacón Rossell, alias "la Reina del Sur", recibió un beneficio judicial de manera reciente.

El pasado viernes 22 de febrero un juez de Miami decidió reducir su condena de prisión a menos de la mitad, según la sentencia que en mayo de 2015 se emitió en su contra, según una nota publicada por InSight Crime.

Los antecedentes del proceso judicial de Chacón Rossell en Estados Unidos indican que el martes 5 de mayo fue sentenciada a cumplir una pena de 12 años de prisión, al haber sido declarada culpable de acciones como narcotráfico y lavado de dinero.

A Guatemala Drug Trafficking Chapter Ends in the UShttps://t.co/b7fq8OlLJQ pic.twitter.com/DtGTr7mZDe — InSight Crime (@InSightCrime) February 22, 2019

El beneficio que se otorgó a Chacón Rossell se relacionan con la colaboración que dio a las autoridades estadounidenses para continuar con investigaciones en contra de estructuras del narcotráfico en Guatemala y en la región centroamericana, afirmaron sus abogados, según la nota "A Guatemala drug crafficking chapter ends in the US –Un capítulo de narcotráfico en Guatemala termina en los Estados Unidos", de InSight Crime.

"Estamos agradecidos de que la corte reconociera la extraordinaria cantidad y calidad de la cooperación de la señora Chacón y de que por tanto hiciera un reajuste a su sentencia”, dijo el abogado William Barzee.

También puedes leer: Las 10 contundentes frases de Cash Luna tras ser señalado de vínculos con "La Reina del Sur"

La historia judicial de Marllory Chacón

La figura de Marllory Dadiana Chacón Rossell ya era pública, incluso antes de que la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (Ofac, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de EE. UU. la incluyera en el listado de narcotraficantes especialmente designados.

Ella era conocida en las esferas de gobierno y empresariales como una persona con éxito en las inversiones.

Sin embargo, en 2013, cuando la Ofac la sancionó al introducirla al listado Kingpin, su nombre y su relación con redes de crimen organizado salieron a la luz.

Varias personas con quien Chacón Rossell tenía relación también fueron incluidos en el listado, pero tiempo después fueron excluidas su hija Christina Stefanel Castellanos Chacón.

El expediente judicial de "la Reina del Sur" fue sellado y archivado, y ninguna persona podría tener acceso a lo que allí dice por cinco años.

También puedes leer: Hermano de "Juan Chamalé" es detenido con fines de extradición a EE. UU.