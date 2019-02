¿Qué significa para Guatemala ser parte del Centro de Desarrollo de la OCDE?

El Gobierno aclaró la confusión que se había dado con relación al ingreso de Guatemala al Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE).

Inicialmente por declaraciones del presidente Jimmy Morales y publicaciones en el Diario Oficial, se habría contemplado que el país pasó a ser miembro de esa entidad; sin embargo, ya el Ejecutivo confirmó que se trató del ingreso de Guatemala al referido Centro.

Sobre este tema y los efectos que ser parte de esa oficina de la OCDE tendría el país, se conversó este jueves en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

Como invitados en cabina participaron Acisclo Valladares Urruela, ministro de Economía; Julio Dougherty, viceministro de Comercio Exterior de esa cartera; Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo; y Edgar Balsells, exministro de Finanzas y doctor en ciencias políticas y sociología.

Valladares dio a conocer que la candidatura para ingresar al Centro de Desarrollo se presentó en julio pasado y desde ese momento se indicó que era para ser parte de esa oficina.

“Este es un trabajo que no se inició durante mi gestión como ministro. Es un paso importante, no es que a todos los acepten en el centro, no lo veo que sea una oficinita”, resaltó.