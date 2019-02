Vicepresidente de Estados Unidos viajará a Colombia para mostrar apoyo a Guaidó

Por medio de un comunicado, la oficina de Mike Pence señaló que el viaje del vicepresidente estadounidense tiene como objetivo manifestar el apoyo de la administración de Donald Trump al autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.

"El vicepresidente declarará de manera clara que ha llegado el momento de que Nicolás Maduro se haga a un lado", precisa el texto.

El comunicado apunta, además, que Pence participará en una reunión del Grupo de Lima, y se reunirá con el mandatario colombiano, Iván Duque, quien durante su visita a Washington la semana pasada tocó el tema de la crisis venezolana con Trump.

"La lucha en Venezuela es entre la dictadura y la democracia, y la libertad está prevaleciendo", dijo por su parte Alyssa Farah, portavoz de Pence, citada en el texto.

.@VP will travel to Bogota, Colombia Monday to highlight the struggle for freedom in Venezuela. #VenezuelaLibre pic.twitter.com/WPnH9pLkl9

— Alyssa Farah (@VPPressSec) February 21, 2019